Астанчанка заявила о похищении сына из-за 200 тыс. тенге

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в минувшие выходные совместными усилиями сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью, патрульной полиции и центра оперативного управления в Кокшетау пресекли деятельность предполагаемой группы вымогателей.
По информации оперативников, заявление о вымогательстве поступило в полицию Астаны. Жительница столицы сообщила, что неизвестные незаконно лишили свободы ее сына и требуют у него 200 тысяч тенге.
«Женщина предоставила полицейским данные об автомобиле, на котором, предположительно, передвигались злоумышленники», — отметили в МВД.
1 марта транспортное средство, упомянутое в ориентировке, зафиксировали камеры ЦОУ в Кокшетау. Информацию об автомобиле немедленно передали патрульным нарядам. После задержания водитель и пассажиры машины были доставлены в полицию.
«В ходе разбирательства у одного из задержанных обнаружили 45 свертков, предположительно, с “синтетикой”. Изъятые свертки направлены на экспертизу», — уточнили в ведомстве.
Кроме того, сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью проверяется причастность двух молодых людей к делу о вымогательстве. По всем фактам начаты досудебные расследования, проводятся необходимые следственные мероприятия.