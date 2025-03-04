В Хакасии стая собак напала на восьмилетнюю девочку

Следствие установило, что некоторые из собак принадлежат местной жительнице, ранее дважды привлекавшейся к административной ответственности за то, что ее питомцы выбегали за пределы частного дома и нападали на прохожих. Несмотря на неоднократные жалобы и требования со стороны односельчан, женщина не предприняла мер по изоляции животных.