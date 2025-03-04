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В Хакасии стая собак напала на восьмилетнюю девочку

Ребенка госпитализировали.

Источник: АиФ

В Ширинском районе Хакасии начато уголовное расследование после нападения стаи бродячих собак на восьмилетнюю школьницу. Об этом сообщили представители пресс-службы ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале ведомства, инцидент произошел, когда девочка направлялась в школу через парк. Стая собак внезапно атаковала ребенка. Проходившая мимо женщина, услышав шум, отогнала агрессивных животных.

Девочка была доставлена в больницу с многочисленными укусами, затронувшими лицо, голову, тело, руки и ноги. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Следствие установило, что некоторые из собак принадлежат местной жительнице, ранее дважды привлекавшейся к административной ответственности за то, что ее питомцы выбегали за пределы частного дома и нападали на прохожих. Несмотря на неоднократные жалобы и требования со стороны односельчан, женщина не предприняла мер по изоляции животных.

В результате против владелицы собак возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ, часть 1, «Халатность».