Двенадцать пожарных тушили горящую баню в омском СНТ

Вечером в понедельник, 3 марта, двенадцать пожарных тушили горящую баню в омском садоводческом товариществе «Прогресс» на окраине Октябрьского округа. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.
Возгорание постройки произошло около 19:05. Пламя охватило баню на площади 10 квадратных метров. В тушении были задействованы 12 сотрудников МЧС и три пожарных машины.
В результате возгорания никто не пострадал. Причины случившегося устанавливают дознаватели.
Ранее «КП Омск» сообщала, что в Любинском загорелись баня и сарай, расположенные под одной крышей.