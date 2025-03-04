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Двенадцать пожарных тушили горящую баню в омском СНТ

В результате пожара никто не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

Вечером в понедельник, 3 марта, двенадцать пожарных тушили горящую баню в омском садоводческом товариществе «Прогресс» на окраине Октябрьского округа. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

Возгорание постройки произошло около 19:05. Пламя охватило баню на площади 10 квадратных метров. В тушении были задействованы 12 сотрудников МЧС и три пожарных машины.

В результате возгорания никто не пострадал. Причины случившегося устанавливают дознаватели.

Ранее «КП Омск» сообщала, что в Любинском загорелись баня и сарай, расположенные под одной крышей.