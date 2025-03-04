На ликвидацию последствий ЧП в Черном море выделили еще 104,8 млн рублей

В пресс-службе отметили, что выделенные средства будут направлены Росморречфлоту на приобретение боновых заграждений, а также биосорбента для локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов. За счет федерального финансирования будет приобретено не менее 12 км боновых заграждений и не менее 30 тонн биосорбента.