На ликвидацию последствий ЧП в Черном море выделили еще 104,8 млн рублей

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Правительство РФ дополнительно выделило более 100 млн рублей на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Об этом подписано соответствующее распоряжение.
«Из резервного фонда правительства выделено 104,8 млн рублей на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года», — сообщила пресс-служба правительства.
В пресс-службе отметили, что выделенные средства будут направлены Росморречфлоту на приобретение боновых заграждений, а также биосорбента для локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов. За счет федерального финансирования будет приобретено не менее 12 км боновых заграждений и не менее 30 тонн биосорбента.
В кабмине напомнили, что ранее из резервного фонда на работы по утилизации и очищению песка, загрязненного мазутом, а также на восстановление пляжных территорий было выделено 1,5 млрд рублей.
В настоящее время ведется комплексная работа по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации — завершается разделка кормовой части танкера «Волгонефть-239» и вывоз металла на утилизацию, идет сбор мазута со дна Черного моря, продолжается очистка пляжей, а также ведется усиленный контроль и мониторинг показателей качества окружающей среды.
В правительстве также добавили, что координацию работ по ликвидации последствий декабрьской аварии осуществляет специальная правительственная комиссия под руководством вице-премьера Виталия Савельева. Комиссия проводит заседания еженедельно.