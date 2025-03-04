Внучка вынесла деньги из дома: мошенники убедили девушку ограбить бабушку

Мошенники обманули внучку 65-летней жительницы Комсомольска. Они убедили девушку перевести все накопления бабушки на «безопасные счета», похитив почти 400 тысяч рублей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Все началось со звонка лжесотрудников вуза. Они предложили абитуриентке пройти опрос, после чего получили доступ к ее личным данным. Затем подключились «представители банка» и «специалисты по кибербезопасности».
«Девушку убедили, что деньги ее бабушки в опасности, и приказали перевести их на “защищенный” счет. Аферисты даже прислали поддельные документы для подтверждения своих слов», — рассказали в УМВД России по Комсомольску.
Обманутая девушка сняла сбережения бабушки и перевела их, используя смартфон и банкоматы. Когда транзакции завершились, преступники пропали. Осознав обман, девушка рассказала обо всем бабушке, а та сразу обратилась в полицию.