Виртуальный роман обернулся для хабаровчанина потерей 6,3 млн рублей

Хабаровчанка откликнулась на объявление о заработке на дому. Общаясь с «менеджером», она училась инвестировать, вкладывала небольшие суммы, которые выводила с незначительной прибылью. Когда девушке предложили увеличить суммы инвестиций, она пополнила счет на 3 млн 540 тысяч рублей, из которых почти 2,9 млн взяла в кредит. Заработок на инвестициях закончился, когда мошенники поняли, что больше вкладывать жертва аферы не в состоянии.