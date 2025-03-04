Виртуальный роман обернулся для хабаровчанина потерей 6,3 млн рублей

Более шести млн рублей лишились хабаровчане, пытаясь заработать на инвестициях. Один из потерпевших поверил собеседнице с сайта знакомств и в итоге перевёл мошенникам около 6,5 млн рублей. Вторая жертва увидела объявление о заработке из дома в интернете и также пополняла открытый с помощью лжеброкеров счёт, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Для 44-летнего хабаровчанина регистрация на сайте знакомств стала причиной потери крупной суммы. Новая знакомая через несколько дней общения предложила мужчине солидный заработок на вложениях в криптовалюту и порекомендовала «надежную организацию».
С помощью бизнес-куратора мужчина зарегистрировался на платформе, открыл брокерский счет и пополнял его в течение трех недель. За это время он «инвестировал» 2 млн 760 тысяч рублей. Для успешной работы на бирже хабаровчанин оформил кредит на 1 млн 700 тысяч.
В качестве гаранта вывода вложенных средств мужчина привлек своего знакомого, от имени которого мошенники оформили банковский заем.
Хабаровчанка откликнулась на объявление о заработке на дому. Общаясь с «менеджером», она училась инвестировать, вкладывала небольшие суммы, которые выводила с незначительной прибылью. Когда девушке предложили увеличить суммы инвестиций, она пополнила счет на 3 млн 540 тысяч рублей, из которых почти 2,9 млн взяла в кредит. Заработок на инвестициях закончился, когда мошенники поняли, что больше вкладывать жертва аферы не в состоянии.