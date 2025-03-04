Автобус сгорел на территории перевозчика ООО «Футбол» в Нижнем Новгороде

Возникновение очага возгорания в одном из ПАЗиков привело к распространению огня на соседний автобус. Вследствие пожара одно из транспортных средств было полностью уничтожено, а другое — частично. Площадь пожара составила 24 квадратных метра. Для ликвидации возгорания были задействованы 16 пожарных и четыре единицы специализированной техники.