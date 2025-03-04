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В Брестской области с начала года при пожарах погибли 36 человек

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователями подразделений УСК по Брестской области устанавливаются обстоятельства гибели людей при пожарах. За последние 3 дня в Брестской области в огне погибли 4 человека. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Роман Зармаев.

Источник: Соцсети

В Березе утром 28 февраля в частном доме при тушении пожара работниками МЧС обнаружено тело 57-летнего иностранного гражданина с термическими ожогами. На месте трагедии работала следственно-оперативная группа. Установлено, что очаг возгорания находился в одной из жилых комнат. Не исключается возможность возникновения пожара в результате неосторожного обращения с огнем при курении.

Похожий трагический случай произошел в деревне Ольсевичи Барановичского района, где вечером 2 марта во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело 64-летнего местного жителя. Установлено, что погибший при жизни злоупотреблял спиртными напитками и часто курил в постели.

По всем случаям гибели людей в огне следователями проводятся проверки. Опрошены очевидцы, назначены судебно-медицинские и судебные пожарно-технические экспертизы.

С начала года в Брестской области пожары привели к смерти 36 человек.

Следственный комитет напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил пожарной безопасности: недопустимо неосторожное обращение с огнем при курении, а также курение в постели; не оставляйте без присмотра включенные электроприборы; не пользуйтесь самодельными удлинителями и электроприборами; соблюдайте правила эксплуатации печного оборудования; позаботьтесь о безопасности, установив дома автономные пожарные извещатели.

пожары