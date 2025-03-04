В Брестской области с начала года при пожарах погибли 36 человек

В Березе утром 28 февраля в частном доме при тушении пожара работниками МЧС обнаружено тело 57-летнего иностранного гражданина с термическими ожогами. На месте трагедии работала следственно-оперативная группа. Установлено, что очаг возгорания находился в одной из жилых комнат. Не исключается возможность возникновения пожара в результате неосторожного обращения с огнем при курении.