В Брестской области с начала года при пожарах погибли 36 человек

В Березе утром 28 февраля в частном доме при тушении пожара работниками МЧС обнаружено тело 57-летнего иностранного гражданина с термическими ожогами. На месте трагедии работала следственно-оперативная группа. Установлено, что очаг возгорания находился в одной из жилых комнат. Не исключается возможность возникновения пожара в результате неосторожного обращения с огнем при курении.
Похожий трагический случай произошел в деревне Ольсевичи Барановичского района, где вечером 2 марта во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело 64-летнего местного жителя. Установлено, что погибший при жизни злоупотреблял спиртными напитками и часто курил в постели.
По всем случаям гибели людей в огне следователями проводятся проверки. Опрошены очевидцы, назначены судебно-медицинские и судебные пожарно-технические экспертизы.
С начала года в Брестской области пожары привели к смерти 36 человек.
Следственный комитет напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил пожарной безопасности: недопустимо неосторожное обращение с огнем при курении, а также курение в постели; не оставляйте без присмотра включенные электроприборы; не пользуйтесь самодельными удлинителями и электроприборами; соблюдайте правила эксплуатации печного оборудования; позаботьтесь о безопасности, установив дома автономные пожарные извещатели.