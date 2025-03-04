Братчанин сообщил о бомбе в самолете после того, как ему приснился теракт

Жителю Братска грозит тюремный срок за ложное сообщение об акте терроризма. Мужчина сообщил в местный аэропорт, что один из прибывающих рейсов может быть заминирован. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на Восточно-Сибирское управление ЛУ МВД России на транспорте.