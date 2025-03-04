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Братчанин сообщил о бомбе в самолете после того, как ему приснился теракт

Жителю Братска грозит тюремный срок за ложное сообщение об акте терроризма. Мужчина сообщил в местный аэропорт, что один из прибывающих рейсов может быть заминирован. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на Восточно-Сибирское управление ЛУ МВД России на транспорте.

Сообщение о минировании одного из рейсов мужчина отправил на рабочий телефон диспетчерской службы. Сотрудники аэропорта оперативно оповестили об этом полицию. Информация о бомбе в самолете не подтвердилась, звонившего установили в кратчайшие сроки.

Задержанный рассказал, что накануне употреблял спиртные напитки, в результате чего ему приснились противоправные действия в самолете, на котором из Иркутска следовала его жена. Не осознавая последствий, мужчина написал сообщение в службу аэропорта. Задержанный признал вину и раскаялся в содеянном, — говорится в сообщении транспортной полиции.

На мужчину завели уголовное дело, оно расследуется. Братчанин находится под подпиской о невыезде.