Братчанин сообщил о бомбе в самолете после того, как ему приснился теракт

Сообщение о минировании одного из рейсов мужчина отправил на рабочий телефон диспетчерской службы. Сотрудники аэропорта оперативно оповестили об этом полицию. Информация о бомбе в самолете не подтвердилась, звонившего установили в кратчайшие сроки.
Задержанный рассказал, что накануне употреблял спиртные напитки, в результате чего ему приснились противоправные действия в самолете, на котором из Иркутска следовала его жена. Не осознавая последствий, мужчина написал сообщение в службу аэропорта. Задержанный признал вину и раскаялся в содеянном, — говорится в сообщении транспортной полиции.
На мужчину завели уголовное дело, оно расследуется. Братчанин находится под подпиской о невыезде.