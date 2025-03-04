В Волгограде специалист УК идет под суд за отравление угарным газом 5 человек

Следственным отделом города Волжского регионального Управления СКР накануне завершено расследование уголовного дела, фигурантом которого выступает специалист по проверке вентиляционных каналов управляющей компании. Женщина обвиняется в преступлении по ч. 1 ст. 238 УК РФ.
Следствие установило, что по договору подряда обвиняемая должна была выполнить работы по проверке вентиляционных каналов. Во время плановой проверки обслуживаемого дома специалист не приняла необходимых мер по проверке и очистке системы вентиляции, расположенной в одной из квартир. Также работник УК не проинструктировала жильцов квартиры о правилах безопасного использования газового оборудования. В итоге угарный газ при работе колонки не выводился наружу, он скапливался внутри помещения. В результате жильцы отравились, пять человек, в том числе четверо детей, были госпитализированы.
Причиной случившегося стали нарушения при проверке дымоходов и вентиляции. Отсутствие свежего воздуха, неправильное подключение кухонной вытяжки, негерметичность дымохода создали опасные условия, при которых продукты горения заполнили квартиру.
Расследование завершено, фигурантке предъявлено обвинение. В настоящий момент уголовное дело готовится к направлению в суд.