В Волгограде специалист УК идет под суд за отравление угарным газом 5 человек

Следствие установило, что по договору подряда обвиняемая должна была выполнить работы по проверке вентиляционных каналов. Во время плановой проверки обслуживаемого дома специалист не приняла необходимых мер по проверке и очистке системы вентиляции, расположенной в одной из квартир. Также работник УК не проинструктировала жильцов квартиры о правилах безопасного использования газового оборудования. В итоге угарный газ при работе колонки не выводился наружу, он скапливался внутри помещения. В результате жильцы отравились, пять человек, в том числе четверо детей, были госпитализированы.