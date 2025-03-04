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В Уфе опасная концентрация сероводорода превысила норму в 3,6 раза

В воздухе над Уфой выявили опасную концентрацию сероводорода.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе зафиксировали превышение ПДК сероводорода в воздухе. Норма была превышена в 3,6 раза.

Как уточнили специалисты Башгидрометцентра, вредные примеси были отмечены 28 февраля. Уже в выходные превышений зафиксировано не было.

Напомним, что сероводород пахнет тухлыми яйцами и может раздражать слизистые. При высоких концентрациях газ может вызывать недомогание, головокружение и паралич дыхательных путей.

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