Смерть главы Тихвинского района Лазаревича расследует СК

СК возбудил уголовное дело по факту смерти главы Тихвинского района Ленобласти. Сестра умершего от инфаркта Лазаревича изучила медицинские документы брата и вместе с адвокатом высказали свои подозрения председателю СК Ленобласти Сергею Сазину. Об этом сообщает 47news.
Глава Тихвинского района скончался в октябре прошлого года в возрасте 59 лет. Сестра усопшего она рассказала следователям, что брата увезли на скорой с инфарктом, а положили на инфекционное отделение. И это, вероятно, могло стать причиной смерти. Женщина имеет медицинское образование, и к выводу о возможной виновности коллеги она пришла на основании изучения медицинских документов.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следствие рассматривает версию, что пока не установленные сотрудники из числа персонала больницы Тихвина могли в неполном объеме исполнить свои профессиональные обязанности при оказании медпомощи Александру Лазаревичу, который поступил к ним. И это могло привести к смерти пациента.
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