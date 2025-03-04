Смерть главы Тихвинского района Лазаревича расследует СК

Глава Тихвинского района скончался в октябре прошлого года в возрасте 59 лет. Сестра усопшего она рассказала следователям, что брата увезли на скорой с инфарктом, а положили на инфекционное отделение. И это, вероятно, могло стать причиной смерти. Женщина имеет медицинское образование, и к выводу о возможной виновности коллеги она пришла на основании изучения медицинских документов.