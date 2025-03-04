В Перми экс-сотрудника ФСО предложили отправить в колонию строгого режима

Напомним, господин Лукин обвиняется в получении взятки на общую сумму 6,8 млн руб. от экс-руководителей Пермского телефонного завода «Телта». Деньги, как считает военная прокуратура, предназначались за оказание содействия в приемке продукции. Сам подсудимый факт получения денег не отрицает, но настаивает, что совершил мошенничество.