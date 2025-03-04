Затонувшее в Новороссийске судно должны поднять до конца мая

Судно не представляет угрозы судоходству, однако на его борту находится около 200 литров дизельного топлива, что создает риск загрязнения морской среды. До 28 апреля собственник должен согласовать с капитаном порта документацию по удалению судна, а завершить работы необходимо до 31 декабря.