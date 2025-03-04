Мачеха убила 7-летнюю падчерицу: отца девочки осудили в Алматы

Как сообщили в пресс-службе Алматинского горсуда корреспонденту NUR.KZ, отцу убитой девочки также вынесен приговор.
Его осудили на 6 лет и 6 месяцев лишения свободы. Дело рассматривалось в Бостандыкском районном суде.
Стало известно продолжение нашумевшего в Алматы дела об убийстве 7-летней девочки ее мачехой. Выяснилось, что отец погибшей тоже осужден, передает корреспондент NUR.KZ.
Как сообщили в пресс-службе Алматинского горсуда корреспонденту NUR.KZ, отцу убитой девочки также вынесен приговор.
Его осудили на 6 лет и 6 месяцев лишения свободы. Дело рассматривалось в Бостандыкском районном суде.