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Мачеха убила 7-летнюю падчерицу: отца девочки осудили в Алматы

Стало известно продолжение нашумевшего в Алматы дела об убийстве 7-летней девочки ее мачехой. Выяснилось, что отец погибшей тоже осужден, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Как сообщили в пресс-службе Алматинского горсуда корреспонденту NUR.KZ, отцу убитой девочки также вынесен приговор.

Его осудили на 6 лет и 6 месяцев лишения свободы. Дело рассматривалось в Бостандыкском районном суде.