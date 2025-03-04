Экс-мэра Троицка Виноградова будут судить за взятки деньгами и беговой дорожкой

Следствие считает, что в 2020—2022 годах Виноградов получил через посредника от предпринимателя деньги и беговую дорожку на сумму 763 тысячи рублей. Взамен градоначальник должен был ускорить выдачу разрешения на строительство и последующий ввод в эксплуатацию нежилых зданий, признать права собственности на самовольно построенное нежилое здание и помочь в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане с видом разрешённого использования под магазин. Также он не принимал меры реагирования по факту незаконного демонтажа части одного из муниципальных зданий.
Имущество бывшего мэра на сумму более 3,6 миллиона рублей арестовано. Уголовное дело направили в Троицкий городской суд.
Напомним, экс-мэра Троицка задержали 13 декабря 2023 года. Суд избрал чиновнику меру пресечения в виде заключения под стражу.
В январе направили в суд уголовное дело предпринимателя, давшего взятку беговой дорожкой бывшему мэру Троицка. Бизнесмен заключил досудебное соглашение.