В Алматы произошло ДТП с участием трех авто: есть пострадавший

По словам очевидцев, водитель грузовика двигался по ул. Кабанбай батыра в западном направлении, и, когда он заехал на перекресток, водитель Honda, который двигался по ул. Нурмакова в южном направлении, проигнорировал знак «Уступи дорогу» и врезался в FAW.