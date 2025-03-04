Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Алматы произошло ДТП с участием трех авто: есть пострадавший

В Алматы сегодня, 4 марта 2025 года, на пересечении улиц Кабанбай батыра и Нурмакова столкнулись три автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

ДТП произошло с участием грузовика FAW, Honda HR-V и Chevrolet Cobalt.

По словам очевидцев, водитель грузовика двигался по ул. Кабанбай батыра в западном направлении, и, когда он заехал на перекресток, водитель Honda, который двигался по ул. Нурмакова в южном направлении, проигнорировал знак «Уступи дорогу» и врезался в FAW.

В результате удара водитель грузовика потерял управление, FAW понесло, и он на этом же перекрестке опрокинулся на Chevrolet, который двигался по ул. Кабанбай батыра в восточном направлении (навстречу грузовику).

В результате аварии пострадал водитель Chevrolet Cobalt.

На месте работают сотрудники полиции, которые занимаются оформлением ДТП.

ДТП