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Иркутянин спас ребенка из горящей квартиры

В Иркутске сотрудники МЧС разыскали мужчину, который спас ребенка во время пожара. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на ГУ МЧС России по Приангарью.

Инцидент произошел 19 февраля в микрорайоне Юбилейный. Из-за короткого замыкания во время работы хлебопечки начался пожар в квартире на первом этаже. В этот момент там один находился семилетний ребенок. Он открыл окно и стал звать на помощь. Крики ребенка услышал 36-летний Владимир Сергеев, который проходил мимо.

Я, не раздумывая, через окно залез в квартиру. Открыл дверь в комнату, чтобы выяснить, что горит. Однако, как только я открыл дверь, из других комнат вырвался густой черный дым. Тогда я схватил первое попавшееся под руку одеяло, укутал в него мальчишку и вытащил его через окно на улицу, — рассказал Владимир Сергеев.

По приезде огнеборцев Владимир покинул место происшествия. С того времени его разыскивали сотрудники МЧС. Теперь иркутянина представят к награде.

В пожаре, который произошел 19 февраля, никто не пострадал. Из задымленного подъезда тогда самостоятельно эвакуировались 7 человек. Пламя на 5 квадратных метрах ликвидировали 9 пожарных.

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