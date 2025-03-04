Иркутянин спас ребенка из горящей квартиры

Я, не раздумывая, через окно залез в квартиру. Открыл дверь в комнату, чтобы выяснить, что горит. Однако, как только я открыл дверь, из других комнат вырвался густой черный дым. Тогда я схватил первое попавшееся под руку одеяло, укутал в него мальчишку и вытащил его через окно на улицу, — рассказал Владимир Сергеев.