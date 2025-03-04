Иркутянин спас ребенка из горящей квартиры

Инцидент произошел 19 февраля в микрорайоне Юбилейный. Из-за короткого замыкания во время работы хлебопечки начался пожар в квартире на первом этаже. В этот момент там один находился семилетний ребенок. Он открыл окно и стал звать на помощь. Крики ребенка услышал 36-летний Владимир Сергеев, который проходил мимо.
Я, не раздумывая, через окно залез в квартиру. Открыл дверь в комнату, чтобы выяснить, что горит. Однако, как только я открыл дверь, из других комнат вырвался густой черный дым. Тогда я схватил первое попавшееся под руку одеяло, укутал в него мальчишку и вытащил его через окно на улицу, — рассказал Владимир Сергеев.
По приезде огнеборцев Владимир покинул место происшествия. С того времени его разыскивали сотрудники МЧС. Теперь иркутянина представят к награде.
В пожаре, который произошел 19 февраля, никто не пострадал. Из задымленного подъезда тогда самостоятельно эвакуировались 7 человек. Пламя на 5 квадратных метрах ликвидировали 9 пожарных.