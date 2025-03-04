Мошенники обманывают учителей и педагогов Иркутской области

Мошенники обманывают работников сферы образования в Иркутской области. Об этом сообщили в региональном МВД.
С начала 2025 года 12 педагогов обогатили мошенников на 6,1 млн рублей.
Одна из жительниц при этом трижды попалась на уловки мошенников, потеряв более 3 млн рублей. В январе 2024 года она решила стать инвестором, наткнувшись на предложение в интернете. Перевела деньги на брокерский счет, но при попытке вывести их оттуда мошенники потребовали поручителя. Женщина обратилась к коллеге, которого мошенники убедили оформить кредит. В результате аферисты похитили 3,1 млн рублей.
Спустя 10 месяцев с ней связались брокеры, под воздействием которых она вложила еще 115 тысяч рублей. А до этого ее обманывали в 2020 году, когда оформили кредит на ее имя на 80 тысяч рублей. При этом женщина работает педагогом.
В МВД предупреждают, что мошенники прибегают ко все более изощренным схемам выманивания денег у населения.
Ранее сообщалось о том, что психолог из Иркутска отдала мошеннику 8 млн рублей.