Мошенники обманывают учителей и педагогов Иркутской области

Спустя 10 месяцев с ней связались брокеры, под воздействием которых она вложила еще 115 тысяч рублей. А до этого ее обманывали в 2020 году, когда оформили кредит на ее имя на 80 тысяч рублей. При этом женщина работает педагогом.