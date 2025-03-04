Загорелась одежда от печи. Пенсионер из Микашевич скончался в больнице

3 марта в 15.58 в МЧС поступило сообщение о госпитализации с ожогами пенсионера 1961 года рождения. Ожоги мужчина получил 26 февраля от загорания на нем одежды в результате вспышки паров ЛВЖ при розжиге печи в жилом доме в г. Микашевичи Лунинецкого района Брестской области по ул. Фабричной.