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Загорелась одежда от печи. Пенсионер из Микашевич скончался в больнице

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Получивший ожоги при загорании одежды от печи пенсионер из Микашевич скончался в больнице. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

3 марта в 15.58 в МЧС поступило сообщение о госпитализации с ожогами пенсионера 1961 года рождения. Ожоги мужчина получил 26 февраля от загорания на нем одежды в результате вспышки паров ЛВЖ при розжиге печи в жилом доме в г. Микашевичи Лунинецкого района Брестской области по ул. Фабричной.

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