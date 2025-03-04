Красноярка оформила кредит на подругу и проиграла деньги в казино

По данным МВД по краю, девушка 1993 года рождения передала свой телефон знакомой. На следующий день, когда гаджет вернулся к владелице, выяснилось, что «подруга» установила мобильное банковское приложение, оформила кредит на сумму более 90 тысяч рублей, а также перевела себе 50 тысяч рублей.