Красноярка оформила кредит на подругу и проиграла деньги в казино

По данным МВД по краю, девушка 1993 года рождения передала свой телефон знакомой. На следующий день, когда гаджет вернулся к владелице, выяснилось, что «подруга» установила мобильное банковское приложение, оформила кредит на сумму более 90 тысяч рублей, а также перевела себе 50 тысяч рублей.
Полицейским обвиняемая призналась, что все деньги она потратила на азартные игры в интернете. В ходе следствия она смогла частично возместить ущерб.
Кировский районный суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно.