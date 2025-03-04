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Красноярка оформила кредит на подругу и проиграла деньги в казино

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Инцидент произошел в Кировском районе Красноярска.

По данным МВД по краю, девушка 1993 года рождения передала свой телефон знакомой. На следующий день, когда гаджет вернулся к владелице, выяснилось, что «подруга» установила мобильное банковское приложение, оформила кредит на сумму более 90 тысяч рублей, а также перевела себе 50 тысяч рублей.

Полицейским обвиняемая призналась, что все деньги она потратила на азартные игры в интернете. В ходе следствия она смогла частично возместить ущерб.

Кировский районный суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно.