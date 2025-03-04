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Суд в Уфе огласил приговор о массовой драке «на топорах»

Она произошла на территории оптовой базы в сентябре 2023 года.

В Уфе огласили приговор по уголовному делу о потасовке на оптовом рынке на ул. Садовой. Она произошла в сентябре 2023 года и в СМИ запомнилась как «драка на топорах».

Как сообщает прокуратура республики, приговор троим участникам конфликта вынес Орджоникидзевский районный суд Уфы. Они признаны виновными в покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ), хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и умышленном причинении вреда здоровью (ч. 2 ст. 112 УК РФ).

В суде установлено, что на торговой базе произошел конфликт между двумя мужчинами. В этот же день они со своими знакомыми встретились на территории рынка. В ходе общения ссора переросла в драку с использованием травматического пистолета, деревянной биты, камней, палок.

Один из участников потасовки ударил оппонента топором по голове, в результате чего его здоровью причинен тяжкий вред. Другие мужчины также были травмированы.

Подсудимые не признали вину.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил им от 3-х лет 6 месяцев до 12 лет с отбыванием в исправительных колониях общего и строгого режимов.

В отношении участников драки с другой стороны приговоры вынесены ранее.