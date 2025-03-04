Суд в Уфе огласил приговор о массовой драке «на топорах»

В Уфе огласили приговор по уголовному делу о потасовке на оптовом рынке на ул. Садовой. Она произошла в сентябре 2023 года и в СМИ запомнилась как «драка на топорах».
Как сообщает прокуратура республики, приговор троим участникам конфликта вынес Орджоникидзевский районный суд Уфы. Они признаны виновными в покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ), хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и умышленном причинении вреда здоровью (ч. 2 ст. 112 УК РФ).
В суде установлено, что на торговой базе произошел конфликт между двумя мужчинами. В этот же день они со своими знакомыми встретились на территории рынка. В ходе общения ссора переросла в драку с использованием травматического пистолета, деревянной биты, камней, палок.
Один из участников потасовки ударил оппонента топором по голове, в результате чего его здоровью причинен тяжкий вред. Другие мужчины также были травмированы.
Подсудимые не признали вину.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил им от 3-х лет 6 месяцев до 12 лет с отбыванием в исправительных колониях общего и строгого режимов.
В отношении участников драки с другой стороны приговоры вынесены ранее.