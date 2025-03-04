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Мошенники присылают волгоградцам фейковые платежки с QR-кодом

Злоумышленники используют различные схемы обмана — подделывают квитанции, распространяют фальшивые объявления с QR-кодами и представляются сотрудниками коммунальных служб с целью попасть в квартиры.

Источник: Freepik

Чтобы избежать ущерба от мошеннических действий, важно проверять информацию на официальных ресурсах, таких как портал ГИС ЖКХ и приложение «Госуслуги. Дом». Эти платформы предоставляют актуальные данные, которые вносят только проверенные организации.

При получении подозрительных квитанций рекомендуется перепроверить начисления и реквизиты в приложении, а также удостовериться в правомерности действий незнакомцев, пытающихся войти в квартиру или предложить скачать неизвестные файлы, сообщает Инспекция государственного жилищного надзора Волгоградской области.

Напомним, что дополнительные задачи по цифровой трансформации государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы Волгоградской области были поставлены в ходе профильной стратегической сессии под председательством губернатора Андрея Бочарова.