Мошенники присылают волгоградцам фейковые платежки с QR-кодом

Чтобы избежать ущерба от мошеннических действий, важно проверять информацию на официальных ресурсах, таких как портал ГИС ЖКХ и приложение «Госуслуги. Дом». Эти платформы предоставляют актуальные данные, которые вносят только проверенные организации.
При получении подозрительных квитанций рекомендуется перепроверить начисления и реквизиты в приложении, а также удостовериться в правомерности действий незнакомцев, пытающихся войти в квартиру или предложить скачать неизвестные файлы, сообщает Инспекция государственного жилищного надзора Волгоградской области.
Напомним, что дополнительные задачи по цифровой трансформации государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы Волгоградской области были поставлены в ходе профильной стратегической сессии под председательством губернатора Андрея Бочарова.