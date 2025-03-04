Мошенники присылают волгоградцам фейковые платежки с QR-кодом

Чтобы избежать ущерба от мошеннических действий, важно проверять информацию на официальных ресурсах, таких как портал ГИС ЖКХ и приложение «Госуслуги. Дом». Эти платформы предоставляют актуальные данные, которые вносят только проверенные организации.