На Южном Урале доверчивые пенсионеры лишились 1 млн из-за «силовиков» и «юристов»

Другой потерпевший в течение пяти лет надеялся получить прибыль от вложений в цифровую валюту, но прогорел. Внезапно с ним связались «юристы», которые предложили вернуть потерянные деньги. По разным поводам мужчина перечислил 245 тыс. рублей, а когда с него потребовали еще, понял, что имеет дело с мошенниками.