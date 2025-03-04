На Южном Урале доверчивые пенсионеры лишились 1 млн из-за «силовиков» и «юристов»

Так, женщина поверила незнакомке, сообщившей по телефону о поступлении в почтовое отделение заказного письма и необходимости сверки кода. Далее диалог пошел по старой схеме: «сотрудник силового ведомства» заявил, что это были мошенники, и предложил обезопасить от них финансовые накопления.
«Пенсионерка как раз имела на банковском счете вырученные от продажи квартиры 800 тыс. рублей. Потерпевшая под надуманным предлогом получила деньги, приобрела новый телефон, установила на него необходимое мошенникам приложение и перевела на указанные счета оставшиеся 780 тыс. рублей», — рассказали в ГУ МВД региона.
Другой потерпевший в течение пяти лет надеялся получить прибыль от вложений в цифровую валюту, но прогорел. Внезапно с ним связались «юристы», которые предложили вернуть потерянные деньги. По разным поводам мужчина перечислил 245 тыс. рублей, а когда с него потребовали еще, понял, что имеет дело с мошенниками.
По обоим фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (Мошенничество).