В ВКО чиновники похитили из бюджета 2,5 млрд тенге

Во время модернизации систем уличного освещения Усть-Каменогорска и Семея чиновники похитили 2,5 млрд тенге. Расследование по этому делу завершил Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Дело в отношении должностных лиц АО «Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО» по факту хищения бюджетных средств, злоупотребления должностными полномочиями, незаконного участия в предпринимательской деятельности и легализации денег, полученных преступным путем, направили в суд.
«В 2019 году запущен проект “Модернизация систем уличного освещения Усть-Каменогорска и Семея”, который предусматривал замену старых осветительных приборов на энергоэффективные светодиодные лампы в целях значительной экономии электроэнергии и улучшения качества освещения. Однако должностными лицами в рамках проекта через подписание фиктивных актов завышена стоимость оборудования и работ, а также приняты уличные осветительные приборы, не соответствующие технической спецификации, на общую сумму 2,5 млрд тенге», — указывается в сообщении.
Для отмывания преступных доходов руководитель центра на доверенное лицо зарегистрировал ТОО, которое использовалось в качестве субподрядной организации для обналичивания денег через фиктивные договоры.
На денежные средства, добытые преступным путем, приобретено элитное движимое и недвижимое имущество общей стоимостью 265 млн тенге. Имущество было оформлено на доверенных лиц, на него наложен арест для дальнейшей конфискации.
В отношении подозреваемых лиц применена мера пресечения — содержание под стражей.
Ранее сообщалось, что в Северо-Казахстанской области руководитель сельскохозяйственного производственного кооператива незаконно получил субсидии на сумму более 50 млн тенге. В Туркестанской области пресечена деятельность организованной преступной группы, которая путем оформления фиктивных залогов похитила бюджетные средства на общую сумму 1,9 млрд тенге, также задержали должностных лиц Центра судебных экспертиз по подозрению в хищении 2 млрд тенге.