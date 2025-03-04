В ВКО чиновники похитили из бюджета 2,5 млрд тенге

«В 2019 году запущен проект “Модернизация систем уличного освещения Усть-Каменогорска и Семея”, который предусматривал замену старых осветительных приборов на энергоэффективные светодиодные лампы в целях значительной экономии электроэнергии и улучшения качества освещения. Однако должностными лицами в рамках проекта через подписание фиктивных актов завышена стоимость оборудования и работ, а также приняты уличные осветительные приборы, не соответствующие технической спецификации, на общую сумму 2,5 млрд тенге», — указывается в сообщении.