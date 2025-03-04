Силовики накрыли банду теневых банкиров в Нижегородской области

Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
С 2021 года участники группы через фиктивные организации и ИП переводили и списывали поступившие от клиентов деньги с назначением платежей по поддельным основаниям. В дальнейшем средства обналичивались, за что злоумышленники удерживали 16% от суммы.
Правоохранители провели 28 обысков и задержали предполагаемых организаторов преступной схемы. Силовики изъяли 22,5 млн рублей, печати, электронику и другие улики. Возбуждено уголовное дело по признакам незаконной банковской деятельности.
Напомним, экстремистскую ячейку обнаружили правоохранители в Нижнем Новгороде.