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Силовики накрыли банду теневых банкиров в Нижегородской области

Нижегородская полиция и ФСБ накрыли банду теневых банкиров, которые незаконно получили 31 млн рублей.

Источник: ГУ МВД по Нижегородской области

Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

С 2021 года участники группы через фиктивные организации и ИП переводили и списывали поступившие от клиентов деньги с назначением платежей по поддельным основаниям. В дальнейшем средства обналичивались, за что злоумышленники удерживали 16% от суммы.

Правоохранители провели 28 обысков и задержали предполагаемых организаторов преступной схемы. Силовики изъяли 22,5 млн рублей, печати, электронику и другие улики. Возбуждено уголовное дело по признакам незаконной банковской деятельности.

Напомним, экстремистскую ячейку обнаружили правоохранители в Нижнем Новгороде.