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Пытался оспорить, но не вышло: суд оставил в силе пожизненный приговор убившему двух жителей Хабаровска

Суд оставил в силе пожизненный срок для убийцы двух жителей Хабаровска.

Источник: Комсомольская правда

В Пятом апелляционном суде рассмотрели жалобу жителя Хабаровска, которого приговорили к пожизненному лишению свободы. Он пытался оспорить решение, но суд оставил приговор без изменений. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В мае 2023 года мужчина жестоко расправился с двумя людьми в доме на улице Тихой. Во время ссоры он нанес женщине 13 ударов по голове, шее и груди, а мужчине — не менее девяти. Затем, чтобы скрыть следы преступления, поджег дом. Сгоревшее имущество оценили в 500 тысяч рублей.

«Суд признал его виновным в убийстве и умышленном поджоге, назначив пожизненное заключение. Осужденный не согласился с приговором, утверждал, что непричастен, и добивался оправдания. Однако судебная коллегия оставила его жалобу без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.