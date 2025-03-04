Пытался оспорить, но не вышло: суд оставил в силе пожизненный приговор убившему двух жителей Хабаровска

В мае 2023 года мужчина жестоко расправился с двумя людьми в доме на улице Тихой. Во время ссоры он нанес женщине 13 ударов по голове, шее и груди, а мужчине — не менее девяти. Затем, чтобы скрыть следы преступления, поджег дом. Сгоревшее имущество оценили в 500 тысяч рублей.