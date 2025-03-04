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В Башкирии в сгоревшем вагончике обнаружили труп

В Башкирии в сгоревшем вагончике обнаружили труп.

Источник: Башинформ

В деревне Никифарово Альшеевского района в сгоревшем вагончике нашли труп. Известно, что там жил 64-летний мужчина. Сегодня около пяти утра в бытовке начался пожар. На место выехали огнеборцы добровольной пожарной охраны Никифаровского сельского совета. Они потушили пламя на площади 8 квадратных метров. В ходе разбора конструкции нашли тело хозяина.

Предварительно дознаватель МЧС установил, что нетрезвый мужчина уснул с непотушенной сигаретой. Это и стало причиной возгорания, сообщили в МЧС Башкирии.

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