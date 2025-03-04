В Башкирии в сгоревшем вагончике обнаружили труп.

В деревне Никифарово Альшеевского района в сгоревшем вагончике нашли труп. Известно, что там жил 64-летний мужчина. Сегодня около пяти утра в бытовке начался пожар. На место выехали огнеборцы добровольной пожарной охраны Никифаровского сельского совета. Они потушили пламя на площади 8 квадратных метров. В ходе разбора конструкции нашли тело хозяина.