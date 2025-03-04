В Могилеве бесправник под кайфом сбил девушку и скрылся, прокуратура поддержала гособвинение в суде

Инцидент произошел 5 ноября 2024 года. Могилевчанин двигался на автомобиле LADA по ул. Мовчанского со стороны пр. Димитрова в областном центре. С превышением установленной скорости движения он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на 19-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. После этого мужчина скрылся с места ДТП. В результате потерпевшей причинены тяжкие телесные повреждения.