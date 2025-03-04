В Могилеве бесправник под кайфом сбил девушку и скрылся, прокуратура поддержала гособвинение в суде

Инцидент произошел 5 ноября 2024 года. Могилевчанин двигался на автомобиле LADA по ул. Мовчанского со стороны пр. Димитрова в областном центре. С превышением установленной скорости движения он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на 19-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. После этого мужчина скрылся с места ДТП. В результате потерпевшей причинены тяжкие телесные повреждения.
Мужчина ранее был дважды судим за управление транспортными средствами без водительского удостоверения. В ходе судебного заседания обвиняемый вину не признал, оспаривал факт управления автомобилем в состоянии, вызванном потреблением психоактивных веществ.
С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Октябрьского района Могилева постановил обвинительный приговор. На основании ч.2 ст.317−2, ч.4 ст. 317, ч.3 ст. 159 Уголовного кодекса ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет со штрафом в размере 100 базовых величин (Br4,2 тыс.) и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 8 лет.
Суд также взыскал с владельца транспортного средства в пользу потерпевшей материальную компенсацию морального вреда в размере Br30 тыс. Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.