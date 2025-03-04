Двое бывших сотрудников парка «Патриот» получили сроки за взятки

По данным следствия, бывшие должностные лица конгрессно-выставочного центра «Патриот» Пучков и Трифоногло в зависимости от роли каждого признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере при выполнении государственных контрактов (часть 6 статьи 290 УК РФ).
«Приговором суда Пучкову и Трифоногло назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 27 миллионов, с лишением права заниматься определенной деятельностью на десять лет», — сказали в ведомстве.
Следствием и судом установлено, что Минобороны России заключило с ИП «Куваева» свыше десяти многомиллионных госконтрактов на обслуживание зданий и сооружений центра «Патриот». На Пучкова и Трифоногло возлагались обязанности по контролю за исполнением контрактов.
В 2021—2024 годах Пучков и Трифоногло получили от работников ИП «Куваева» взятку более чем на 27,5 миллиона рублей за общее покровительство при выполнении работ.
В СК добавили, что в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа на имущество обвиняемых наложен арест.