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Двое бывших сотрудников парка «Патриот» получили сроки за взятки

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Суд приговорил бывших сотрудников парка «Патриот» — главного бухгалтера Андрея Пучкова и начальника отдела закупок Ивана Трифоногло — к девяти годам колонии за взятку на сумму свыше 27,5 миллиона рублей на госконтрактах, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.

Источник: © РИА Новости

По данным следствия, бывшие должностные лица конгрессно-выставочного центра «Патриот» Пучков и Трифоногло в зависимости от роли каждого признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере при выполнении государственных контрактов (часть 6 статьи 290 УК РФ).

«Приговором суда Пучкову и Трифоногло назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 27 миллионов, с лишением права заниматься определенной деятельностью на десять лет», — сказали в ведомстве.

Следствием и судом установлено, что Минобороны России заключило с ИП «Куваева» свыше десяти многомиллионных госконтрактов на обслуживание зданий и сооружений центра «Патриот». На Пучкова и Трифоногло возлагались обязанности по контролю за исполнением контрактов.

В 2021—2024 годах Пучков и Трифоногло получили от работников ИП «Куваева» взятку более чем на 27,5 миллиона рублей за общее покровительство при выполнении работ.

В СК добавили, что в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа на имущество обвиняемых наложен арест.

СК