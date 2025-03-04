Двое бывших сотрудников парка «Патриот» получили сроки за взятки

«Приговором суда Пучкову и Трифоногло назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 27 миллионов, с лишением права заниматься определенной деятельностью на десять лет», — сказали в ведомстве.