В Башкирии мужчина сгорел заживо в металлическом вагончике

По информации МЧС по РБ, ранним утром вспыхнул металлический вагончик, в котором жил мужчина. После разбора завалов спасатели обнаружили его бездыханное тело. По предварительной версии, сельчанин был пьян и уснул с сигаретой в руках, из-за которого и вспыхнуло все имущество мужчины.