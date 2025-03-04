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В Башкирии мужчина сгорел заживо в металлическом вагончике

В Башкирии из-за сигареты произошел смертельный пожар.

Источник: Комсомольская правда

В Альшеевском районе Башкирии произошел смертельный пожар. В огне погиб 64-летний житель деревни Никифарово.

По информации МЧС по РБ, ранним утром вспыхнул металлический вагончик, в котором жил мужчина. После разбора завалов спасатели обнаружили его бездыханное тело. По предварительной версии, сельчанин был пьян и уснул с сигаретой в руках, из-за которого и вспыхнуло все имущество мужчины.

Точную причину трагедии установит дознаватель ведомства.

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