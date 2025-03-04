В Самарской области во время рейда раскрыли 55 преступлений

В Самарской области сотрудники полиции провели рейды, направленные на профилактику и раскрытие преступлений. В мероприятии приняли участие более 2000 сотрудников, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
— В ходе мероприятий сотрудники правопорядка выявили и пресекли более 700 административных нарушений, раскрыли 55 преступлений. Кроме того, полицейские проверили более 900 граждан, состоящих на учете, — отметили в сообщении.
Кроме того, сотрудники полиции выявили 51 нарушение миграционного законодательства, в том числе 8 фактов фиктивной постановки на учет. Подобные мероприятия будут продолжены.