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В Самарской области во время рейда раскрыли 55 преступлений

Более 2000 самарских полицейских провели масштабные рейды.

Источник: ГУ МВД России по региону

В Самарской области сотрудники полиции провели рейды, направленные на профилактику и раскрытие преступлений. В мероприятии приняли участие более 2000 сотрудников, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

— В ходе мероприятий сотрудники правопорядка выявили и пресекли более 700 административных нарушений, раскрыли 55 преступлений. Кроме того, полицейские проверили более 900 граждан, состоящих на учете, — отметили в сообщении.

Кроме того, сотрудники полиции выявили 51 нарушение миграционного законодательства, в том числе 8 фактов фиктивной постановки на учет. Подобные мероприятия будут продолжены.