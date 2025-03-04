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Партию контрафактных сигарет на 180 млн руб. изъяли со склада в городском округе Жуковский

Более 1,5 млн пачек сигарет без маркировки изъято со склада в городском округе Жуковский, сообщила Агентству городских новостей «Москва» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: Reuters

«Полицейским стало известно, что в ангаре на территории складского комплекса в городском округе Жуковский хранится нелегальная табачная продукция. В ходе обыска обнаружено порядка 1,5 млн пачек сигарет иностранного производства без предусмотренной законом маркировки. Оценочная стоимость изъятого превышает 180 млн руб. Оперативники вышли на след предполагаемых злоумышленников и задержали двоих жителей Подмосковья и гражданина одного из государств ближнего зарубежья. Выяснилось, что сообщники приобретали товар, транспортировали его на территорию Московской области и реализовывали оптовыми партиями в близлежащих регионах Московской области», — пояснила Волк.

По ее словам, в ходе обыска в загородном доме одного фигуранта в Раменском оперативники обнаружили еще более 350 тыс. пачек сигарет. Часть изъятого имеет специальные акцизные марки с признаками подделки, на других маркировки нет. Стоимость этой партии табачной продукции превысила 45 млн руб. Возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ («Незаконное предпринимательство»). Один из фигурантов арестован, двое помещены под домашний арест. Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства противоправной деятельности и возможных соучастников фигурантов.