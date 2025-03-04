Партию контрафактных сигарет на 180 млн руб. изъяли со склада в городском округе Жуковский

По ее словам, в ходе обыска в загородном доме одного фигуранта в Раменском оперативники обнаружили еще более 350 тыс. пачек сигарет. Часть изъятого имеет специальные акцизные марки с признаками подделки, на других маркировки нет. Стоимость этой партии табачной продукции превысила 45 млн руб. Возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ («Незаконное предпринимательство»). Один из фигурантов арестован, двое помещены под домашний арест. Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства противоправной деятельности и возможных соучастников фигурантов.