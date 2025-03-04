Экс-главе красноярского правительства Лапшину вынесли приговор

КРАСНОЯРСК, 4 мар — РИА Новости. Экс-председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина приговорили к 3,5 годам колонии по делу о превышении должностных полномочий при строительстве метро в Красноярске, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.
«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил бывшего председателя регионального правительства к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права занимать должности в органах власти на срок 2 года 6 месяцев лет», — говорится в сообщении.
Бывшему руководителю «Краевого транспортного управления» Константину Мандрову за получение взятки и превышение должностных полномочий дали 10 лет колонии строгого режима с лишением права занимать должности в органах власти на срок 4 года и со штрафом в размере 5 миллионов рублей.
В прокуратуре отметили, что подсудимые не признали вину. Фигуранты взяты под стражу в зале суда.
Дело в отношении Лапшина и Мандрова суд начал рассматривать в сентябре 2023 года. Фигуранты обвинялись в превышении должностных полномочий. Следственные органы СК России по Красноярскому краю и Хакасии установили, что в конце 2019 года Лапшин отдал незаконное распоряжение министру транспорта региона обеспечить подписание акта о выполнении работ по проектированию метро стоимостью 742 миллиона рублей. Далее по указанию министра транспорта Мандров подписал акт приемки-передачи выполненных работ, за что получил от субподрядной организации взятку в сумме 5 миллионов рублей.
На прениях сторон прокуратура запросила для Лапшина 6 лет колонии общего режима. Однако суд в июне 2024 года возобновил судебное следствие в отношении фигуранта из-за того, что сторона защиты ходатайствовала об освобождении Лапшина от реального отбывания наказания ввиду наличия тяжелого онкологического заболевания. Суд назначил комплексную судебно-медицинскую экспертизу для установления диагноза. Гособвинитель возражал против назначения экспертизы и настаивал на вынесении итогового решения. В декабре результаты медицинской экспертизы показали, что Лапшин может отбывать наказание в колонии. В феврале позиция гособвинителя не изменилась: для Лапшина было запрошено 6 лет колонии общего режима, для Мандрова — 12 лет колонии строгого режима.