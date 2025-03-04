Экс-главе красноярского правительства Лапшину вынесли приговор

На прениях сторон прокуратура запросила для Лапшина 6 лет колонии общего режима. Однако суд в июне 2024 года возобновил судебное следствие в отношении фигуранта из-за того, что сторона защиты ходатайствовала об освобождении Лапшина от реального отбывания наказания ввиду наличия тяжелого онкологического заболевания. Суд назначил комплексную судебно-медицинскую экспертизу для установления диагноза. Гособвинитель возражал против назначения экспертизы и настаивал на вынесении итогового решения. В декабре результаты медицинской экспертизы показали, что Лапшин может отбывать наказание в колонии. В феврале позиция гособвинителя не изменилась: для Лапшина было запрошено 6 лет колонии общего режима, для Мандрова — 12 лет колонии строгого режима.