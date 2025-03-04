Самарский главк отчитался о рейде с сотнями выявленных правонарушений и десятках преступлений

В мероприятии приняли участие более двух тысяч сотрудников органов внутренних дел и Управления Росгвардии по Самарской области, а также дружинники, казаки, представители частных охранных организаций и органов местного самоуправления.
Полицейскими проверено по месту жительства более 900 граждан, состоящих на профилактических учетах.
По линии миграционного законодательства отработаны места компактного пребывания иностранцев, выявлено 51 нарушение миграционного законодательства, в том числе 8 фактов фиктивной постановки на миграционный учет.
Один мигрант помещен в Центр временного содержания иностранных граждан. Часть проверяемых лиц доставлены полицейскими в военные комиссариаты для проведения профилактических бесед.