Нарушил дистанцию? Во Владивостоке два автобуса попали в аварию прямо на остановке

Автобус принято считать одним из самых безопасных видов городского транспорта — большой, массивный, едет медленно, пассажиров везет аккуратно. Но и такие гиганты периодически попадают в сводки происшествий. На этот раз понервничать пришлось пассажирам автобусов, неудачно «встретившихся» на остановке «ТЦ “Изумруд”» во Владивостоке. Об этом «Комсомольской правде — Дальний Восток» стало известно из собственных источников.