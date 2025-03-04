Нарушил дистанцию? Во Владивостоке два автобуса попали в аварию прямо на остановке

Автобус принято считать одним из самых безопасных видов городского транспорта — большой, массивный, едет медленно, пассажиров везет аккуратно. Но и такие гиганты периодически попадают в сводки происшествий. На этот раз понервничать пришлось пассажирам автобусов, неудачно «встретившихся» на остановке «ТЦ “Изумруд”» во Владивостоке. Об этом «Комсомольской правде — Дальний Восток» стало известно из собственных источников.
Как стало известно корреспонденту «КП», авария произошла на остановке общественного транспорта. Водитель автобуса, похоже, не рассчитал свои силы и дистанцию и въехал в заднюю часть аналогичного транспортного средства. В итоге по стеклу «въехавшей» маршрутки сразу же побежали трещины.
По словам очевидцев, в ДТП попали автобусы, следовавшие по маршрутам № 15 и № 22. Теперь водителям придется скучать в ожидании сотрудников ГАИ, а пассажирам — набраться терпения и ждать следующие автобусы.
Ранее «КП» писала, что во Владивостоке водитель устроил ДТП, бросил машину и вернулся за ней на следующий день.