Участники массовой драки на рынке в Уфе выслушали приговор

В Уфе вынесли приговор троим участникам массовой драке на рынке. Напомним, потасовка произошла осенью 2023 года на одном из базаров в Орджоникидзевском районе из-за того, что двое мужчин поругались меж собой. Через некоторое время их конфликт перерос в драку с использованием пистолета, камней, палок и биты.
Один из осужденных ударил участника драки топором по голове, в результате чего его здоровью причинен тяжкий вред. Также все соучастники инцидента получили различные телесные повреждения.
Свою вину мужчины на суде не признали. Как сообщает республиканская прокуратура, в зависимости от тяжести преступления они получили от 3,5 до 12 лет колонии строгого режима.
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