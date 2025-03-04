Участники массовой драки на рынке в Уфе выслушали приговор

В Уфе вынесли приговор троим участникам массовой драке на рынке. Напомним, потасовка произошла осенью 2023 года на одном из базаров в Орджоникидзевском районе из-за того, что двое мужчин поругались меж собой. Через некоторое время их конфликт перерос в драку с использованием пистолета, камней, палок и биты.