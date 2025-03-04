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Участники массовой драки на рынке в Уфе выслушали приговор

В Уфе огласили приговор по уголовному делу о массовой драке на рынке.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе вынесли приговор троим участникам массовой драке на рынке. Напомним, потасовка произошла осенью 2023 года на одном из базаров в Орджоникидзевском районе из-за того, что двое мужчин поругались меж собой. Через некоторое время их конфликт перерос в драку с использованием пистолета, камней, палок и биты.

Один из осужденных ударил участника драки топором по голове, в результате чего его здоровью причинен тяжкий вред. Также все соучастники инцидента получили различные телесные повреждения.

Свою вину мужчины на суде не признали. Как сообщает республиканская прокуратура, в зависимости от тяжести преступления они получили от 3,5 до 12 лет колонии строгого режима.

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