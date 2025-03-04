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Главу Завьяловского района Алтая застрелили

Как сообщили в СК, Николая Онищенко убили из огнестрельного оружия при выходе из кафе.

Источник: РИА "Новости"

БАРНАУЛ, 4 марта. /ТАСС/. Главу Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко застрелили при выходе из кафе. Возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в СУ СК по региону.

«Днем 4 марта 2025 года при выходе из кафе, расположенном в селе Завьялово, из огнестрельного оружия был убит глава администрации Завьяловского района. По данному факту Благовещенским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан.