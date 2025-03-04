Отравившуюся наркотиками девочку удалось спасти в Нижнем Новгороде

Уголовное дело возбуждено по факту отравления малолетнего ребенка в Нижнем Новгороде. Об этом ИА «Время Н» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Нижегородской области.
Происшествие случилось 1 марта. В инфекционную больницу с признаками отравления наркотическим веществом доставлена полуторагодовалая девочка.
Как написал в своем телеграм-канале «Бокал прессека» Алексей Никонов, врачи 23-й больницы быстро сориентировались, усомнившись в симптомах ОРВИ. Ребёнка экстренно перевели в отделение реанимации областной детской больницы. Из тяжёлого состояния реаниматологи вытащили девочку буквально за сутки. Сейчас она переведена в общую палату.
«Окончательные выводы будут сделаны по результатам химико-токсикологического анализа», — говорится в сообщении.
Проводится комплекс необходимых следственных и иных процессуальных действий.