Отравившуюся наркотиками девочку удалось спасти в Нижнем Новгороде

Как написал в своем телеграм-канале «Бокал прессека» Алексей Никонов, врачи 23-й больницы быстро сориентировались, усомнившись в симптомах ОРВИ. Ребёнка экстренно перевели в отделение реанимации областной детской больницы. Из тяжёлого состояния реаниматологи вытащили девочку буквально за сутки. Сейчас она переведена в общую палату.