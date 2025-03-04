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Отравившуюся наркотиками девочку удалось спасти в Нижнем Новгороде

Возбуждено уголовное дело.

Источник: Время

Уголовное дело возбуждено по факту отравления малолетнего ребенка в Нижнем Новгороде. Об этом ИА «Время Н» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Нижегородской области.

Происшествие случилось 1 марта. В инфекционную больницу с признаками отравления наркотическим веществом доставлена полуторагодовалая девочка.

Как написал в своем телеграм-канале «Бокал прессека» Алексей Никонов, врачи 23-й больницы быстро сориентировались, усомнившись в симптомах ОРВИ. Ребёнка экстренно перевели в отделение реанимации областной детской больницы. Из тяжёлого состояния реаниматологи вытащили девочку буквально за сутки. Сейчас она переведена в общую палату.

«Окончательные выводы будут сделаны по результатам химико-токсикологического анализа», — говорится в сообщении.

Проводится комплекс необходимых следственных и иных процессуальных действий.