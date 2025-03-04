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Лидера и организаторов запрещенной экстремисткой организации задержали в Тайшете

Мужчины «поделили» между собой криминальный мир Тайшета.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Трех мужчин заключили под стражу за организацию и участие в деятельности экстремисткой организации. Как сообщили КП-Иркутск в СК СКР и МВД России по Иркутской области, с августа 2020 года двое из них были лидерами неформальной группы.

Они «поделили» между собой криминальный мир Тайшета. По предварительной информации, 52-летний житель Братска с неформальным статусом «положенца» возглавлял преступную иерархию и контролировал, управлял людьми, склонными к совершению преступлений. Помимо этого решал, куда направить деньги.

Подозреваемый выбрал 38-летнего для «должности смотрящего», а 37-летнего мужчину — «смотрящим с воли» за ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по Иркутской области.

— Дома у мужчин изъяли предметы, свидетельствующие о противоправной деятельности, а также более миллиона рублей наличными, патроны и наркотики растительного происхождения, — дополнили в ведомстве.

Сейчас следователи завели уголовные дела по статьям «Организация экстремисткой деятельности» и «Участие в деятельности экстремисткой организации». Подозреваемым предъявили обвинение, в это время оперативники выясняют их причастность к другим преступлениям.