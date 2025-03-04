Лидера и организаторов запрещенной экстремисткой организации задержали в Тайшете

Они «поделили» между собой криминальный мир Тайшета. По предварительной информации, 52-летний житель Братска с неформальным статусом «положенца» возглавлял преступную иерархию и контролировал, управлял людьми, склонными к совершению преступлений. Помимо этого решал, куда направить деньги.
Подозреваемый выбрал 38-летнего для «должности смотрящего», а 37-летнего мужчину — «смотрящим с воли» за ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по Иркутской области.
— Дома у мужчин изъяли предметы, свидетельствующие о противоправной деятельности, а также более миллиона рублей наличными, патроны и наркотики растительного происхождения, — дополнили в ведомстве.
Сейчас следователи завели уголовные дела по статьям «Организация экстремисткой деятельности» и «Участие в деятельности экстремисткой организации». Подозреваемым предъявили обвинение, в это время оперативники выясняют их причастность к другим преступлениям.