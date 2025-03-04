Ликвидированному террористу присылали видео с убитыми в СИЗО Ростова боевиками

Судя по видео ФСБ, 26 января 2025 года кураторы исламиста прислали ему ссылку на телеграм-канал с информацией террористической направленности. Там же были опубликованы видео с убитыми террористами, захватившими заложников в СИЗО-1 Ростова-на Дону в июне 2024 года.