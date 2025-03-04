Ликвидированному террористу присылали видео с убитыми в СИЗО Ростова боевиками

Ликвидированный экстремист, планировавший теракт в Подмосковье, мог просматривать видео с убитыми в СИЗО Ростова-на-Дону боевиками. Адрес тг-канала с опубликованной съемкой мужчина получил от кураторов. Об этом, ссылаясь на видеоматериалы ФСБ России, сообщает агентство РИА Новости.
Судя по видео ФСБ, 26 января 2025 года кураторы исламиста прислали ему ссылку на телеграм-канал с информацией террористической направленности. Там же были опубликованы видео с убитыми террористами, захватившими заложников в СИЗО-1 Ростова-на Дону в июне 2024 года.
Напомним, о ликвидации экстремиста информировали вчера, 3 марта. По данным силовиков, уроженец одной из стран Центрально-Азиатского региона собирался совершить подрыв СВУ в культовом еврейском учреждении Московской области и на одной из станций московского метро.
Что касается боевиков, убитых в СИЗО Ростова, то этот инцидент произошел в середине июня 2024 года. Тогда несколько арестованных захватили заложников и планировали сбежать из режимного учреждения. Во время штурма большинство участников захвата ликвидировали.