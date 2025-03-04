Охота обошлась казахстанцам в 119 млн тенге

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, Сатпаевский горсуд рассмотрел уголовное дело в отношении троих обвиняемых в незаконной охоте преступной группой с причинением особо крупного ущерба, незаконном уничтожении сайгаков, приобретении, хранении, сбыте, ввозе, вывозе, пересылке, перевозке незаконно добытого сайгака (п. 2 ч.6 ст. 337, п. 2 ч.3 ст. 339 УК).
«Трое жителей Сатпаева заранее подготовились и выехали на охоту на сайгаков, зная об угрозе их исчезновения, введении запрета на охоту. Позже в гараже их дома были обнаружены и изъяты более 23 туш сайгаков, их части, дериваты, охотничьи ружья, пули и гильзы. Таким образом, по их вине государству причинен значительный материальный ущерб в 119 млн тенге», — установил суд.
В ходе судебного разбирательства подсудимые вину признали частично, однако, как отметили в суде, их вина была доказана совокупностью представленных и исследованных доказательств. При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного уголовного правонарушения, обстоятельства, смягчающие и отягчающие уголовную ответственность, а также сведения о личностях подсудимых.
Смягчающим обстоятельством суд признал наличие у подсудимых малолетних детей, постоянного места работы и жительства, а также отсутствие судимостей. Отягчающим обстоятельством суд посчитал тяжесть преступления, также отсутствие возмещения материального ущерба. Подсудимых признали виновными по предъявленному обвинению.
Суд первой инстанции каждого из них лишил свободы на 8 лет и права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью — на 10 лет. С них взысканы более 119 млн тенге материального ущерба в солидарном порядке. Апелляция изменила приговор. По п.2 ч.3 ст. 339 УК лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью уменьшили до 5 лет. Приговор уже вступил в законную силу.