Охота обошлась казахстанцам в 119 млн тенге

Суд первой инстанции каждого из них лишил свободы на 8 лет и права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью — на 10 лет. С них взысканы более 119 млн тенге материального ущерба в солидарном порядке. Апелляция изменила приговор. По п.2 ч.3 ст. 339 УК лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью уменьшили до 5 лет. Приговор уже вступил в законную силу.