Белорус пойдет под суд, отправив свое голое фото бывшей сожительнице

К правоохранителям обратилась 47-летняя минчанка, которая на Рождество получила в мессенджере голое фото своего бывшего сожителя. Незадолго до этого 55-летний мужчина ушел к любовнице и в тот вечер решил позлить бывшую возлюбленную.