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Белорус пойдет под суд, отправив свое голое фото бывшей сожительнице

Минчанка получила голое фото сожителя от любовницы и пошла в милицию.

Источник: Комсомольская правда

В Минском районе мужчина отправил свое голое фото от любовницы бывшей сожительнице и пойдет под суд. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по Минской области.

К правоохранителям обратилась 47-летняя минчанка, которая на Рождество получила в мессенджере голое фото своего бывшего сожителя. Незадолго до этого 55-летний мужчина ушел к любовнице и в тот вечер решил позлить бывшую возлюбленную.

Фото голого мужчины его новая пассия сопроводила грубыми оскорблениями, намекая, что бывшая должна пожалеть, что потеряла такого мужчину.

Возмущенная минчанка пошла в милицию. И правоохранители установили, что полученное ею фото относится к порнографическим материалам, а его отправка — распространением. Любовники сказали, что просто хотели позлить женщину.

В отношении обоих возбуждено уголовное дело за распространение порнографических материалов (ч.1 ст. 343 Уголовного кодекса Беларуси).

Тем временем глава МВД сказал про 60 тысяч умных камер по всей Беларуси: «Могут отслеживать человека, распознавать лица, читать номерные знаки».