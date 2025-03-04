Что известно об убийстве главы Завьяловского района Алтая

ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства убийства
- Днем 4 марта при выходе из кафе, расположенного в селе Завьялово, из огнестрельного оружия был убит глава администрации Завьяловского района Николай Онищенко.
- По подозрению в убийстве задержан местный житель.
- Как сообщили в силовых структурах, им является руководитель муниципального предприятия «Объединенная дирекция по строительству лечебно-оздоровительного комплекса в Завьяловском районе» Анатолий Фенин.
- По данным СК, подозреваемый пытался совершить суицид.
Расследование преступления
- Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
- На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает мотив преступления.
- Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль ход расследования дела.
- По его поручению на месте происшествия работает территориальный прокурор.
- Убийство главы администрации Завьяловского района могло быть связано с его профессиональной деятельностью, сообщили в силовых структурах.
- Причиной убийства могло стать отстранение подозреваемого от должности, уточнили в СК.
Об убитом главе района
- Николай Онищенко родился 8 августа 1973 года.
- На должность главы Завьяловского района Алтайского края был избран в октябре 2022 года.
- Онищенко ранее работал в органах внутренних дел.