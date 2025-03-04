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Что известно об убийстве главы Завьяловского района Алтая

Главу Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко застрелили при выходе из кафе. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый в убийстве задержан.

Источник: Следственный комитет РФ

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства убийства

  • Днем 4 марта при выходе из кафе, расположенного в селе Завьялово, из огнестрельного оружия был убит глава администрации Завьяловского района Николай Онищенко.
  • По подозрению в убийстве задержан местный житель.
  • Как сообщили в силовых структурах, им является руководитель муниципального предприятия «Объединенная дирекция по строительству лечебно-оздоровительного комплекса в Завьяловском районе» Анатолий Фенин.
  • По данным СК, подозреваемый пытался совершить суицид.

Расследование преступления

  • Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
  • На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает мотив преступления.
  • Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль ход расследования дела.
  • По его поручению на месте происшествия работает территориальный прокурор.
  • Убийство главы администрации Завьяловского района могло быть связано с его профессиональной деятельностью, сообщили в силовых структурах.
  • Причиной убийства могло стать отстранение подозреваемого от должности, уточнили в СК.

Об убитом главе района

  • Николай Онищенко родился 8 августа 1973 года.
  • На должность главы Завьяловского района Алтайского края был избран в октябре 2022 года.
  • Онищенко ранее работал в органах внутренних дел.