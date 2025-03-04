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Поля, «усеянные» трупами животных, обнаружили в Челябинской области

Поля, «усеянные» трупами животных, обнаружили в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что все произошло возле деревни Морозкино (Троицкий район).

«Жители прислали нам кадры жуткого зрелища. Это экологическое ЧП. Неизвестные сваливают останки крупного рогатого скота прямо на полях», — заявили в Народном фронте.

Активисты обратились в прокуратуру, Россельхознадзор и региональное министерство экологии с просьбой незамедлительно разобраться в ситуации и привлечь виновных к ответственности.

Глава Дробышевского сельского поселения, к которому относится деревня, уже обратился в полицию с соответствующим заявлением.