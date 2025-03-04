Поля, «усеянные» трупами животных, обнаружили в Челябинской области

Сообщается, что все произошло возле деревни Морозкино (Троицкий район).
«Жители прислали нам кадры жуткого зрелища. Это экологическое ЧП. Неизвестные сваливают останки крупного рогатого скота прямо на полях», — заявили в Народном фронте.
Активисты обратились в прокуратуру, Россельхознадзор и региональное министерство экологии с просьбой незамедлительно разобраться в ситуации и привлечь виновных к ответственности.
Глава Дробышевского сельского поселения, к которому относится деревня, уже обратился в полицию с соответствующим заявлением.