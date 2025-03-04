В Подмосковье трое детей отравились неизвестным веществом

До этого в Нижнем Новгороде ребенок попал в реанимацию с наркотическим отравлением. По данным источника NewsNN в экстренных службах, пострадавшая — двухлетняя девочка живет с 34-летним отцом и 27-летней мачехой. 1 марта женщина заметила, что падчерица плохо себя чувствует и вызвала скорую. Ребенка забрали в больницу и поместили в реанимацию с острым наркотическим отравлением.