Пенсионер в Уфе отдал мошенникам 26 млн рублей личных сбережений

В Уфе 68-летний пенсионер лишился более 26 млн рублей из-за мошенников, сообщает МВД Башкирии. Это были его личные сбережения.
По предварительным данным, в одном из мессенджеров мужчине поступило сообщение от бывшего руководства предприятия, где он раньше работал. Экс-начальник сообщил, что на предприятии произошла утечка персональных данных работников и в настоящее время проводится расследование. «Руководитель» посоветовал оказать содействие правоохранителям и действовать по их указаниям.
Через некоторое время позвонил уже «сотрудник ФСБ». Он заявил, что «третьи лица» пытались перевести деньги уфимца на сторонний счет, но операция была отклонена банком. Однако злоумышленники посоветовали защитить накопления — снять имеющиеся сбережения и поменять основной счет.
Мужчина обратился в банк для того, чтобы снять сбережения с вклада. На вопросы сотрудников кредитной организации, он по указанию аферистов говорил, что нашел счет с более выгодной ставкой. Всего он снял 26 млн рублей и частями передавал эти деньги мошенникам через курьера. Он понял, что его обманули, только когда отдал последние средства и звонки прекратились.