Пенсионер в Уфе отдал мошенникам 26 млн рублей личных сбережений

Мужчина обратился в банк для того, чтобы снять сбережения с вклада. На вопросы сотрудников кредитной организации, он по указанию аферистов говорил, что нашел счет с более выгодной ставкой. Всего он снял 26 млн рублей и частями передавал эти деньги мошенникам через курьера. Он понял, что его обманули, только когда отдал последние средства и звонки прекратились.