В Омской области четверо пожарных тушили загоревшуюся легковушку

Сегодня, 4 марта, в 12:41 поступило сообщение о загоревшейся легковушке в городе Тара. На место происшествия выехали четверо пожарных и одна единица техники. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.
Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место возгорания. Горевшую машину потушили в 12:48. В результате пожара у автомобиля подрежены моторный отсек, панель управления, лакокрасочное покрытие и обшивка салона.
Дознаватели выясняют причину пожара.
Ранее «КП Омск» сообщала, что двенадцать пожарных тушили горящую баню в омском СНТ.