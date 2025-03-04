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В Омской области четверо пожарных тушили загоревшуюся легковушку

В результате пожара автомобиль серьезно пострадал.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 4 марта, в 12:41 поступило сообщение о загоревшейся легковушке в городе Тара. На место происшествия выехали четверо пожарных и одна единица техники. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место возгорания. Горевшую машину потушили в 12:48. В результате пожара у автомобиля подрежены моторный отсек, панель управления, лакокрасочное покрытие и обшивка салона.

Дознаватели выясняют причину пожара.

Ранее «КП Омск» сообщала, что двенадцать пожарных тушили горящую баню в омском СНТ.