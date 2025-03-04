Андрей Косилов не смог оспорить решение суда

Напомним, жалоба связана с тем, что Косилов причинил убытки агрохолдингу «Равис — птицефабрика Сосновская». Суд признал, что бывший глава компании устроил «распродажу» жмыха в 20 раз дешевле рынка. Косилов годами передавал сырье на переработку в семейный совхоз, а затем выкупал готовый жмых по низким ценам — в 17−20 раз ниже рыночных. У компании были многомиллионные убытки.