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Андрей Косилов не смог оспорить решение суда

ЧЕЛЯБИНСК, 4 марта, ФедералПресс. Бывший первый заместитель губернатора Челябинской области Андрей Косилов не смог оспорить решение суда. Теперь с него взыщут 73,139 млн рублей.

«Оставить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения», — сообщают в суде.

Напомним, жалоба связана с тем, что Косилов причинил убытки агрохолдингу «Равис — птицефабрика Сосновская». Суд признал, что бывший глава компании устроил «распродажу» жмыха в 20 раз дешевле рынка. Косилов годами передавал сырье на переработку в семейный совхоз, а затем выкупал готовый жмых по низким ценам — в 17−20 раз ниже рыночных. У компании были многомиллионные убытки.