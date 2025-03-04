Жителя Ростовской области осудили на 6 лет за хранение гранат и патронов

62-летний житель села Каменно-Андрианово Ростовской области получил 6 лет и 2 месяца колонии общего режима за незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.
По данным силовиков, дома у мужчины нашли ручную осколочную гранату, выстрелы для подствольного гранатомета и патроны к огнестрельному оружию. Оперативники изъяли все опасные предметы.
Приговор владельцу арсенала вынесли в Матвеево-Курганский районном суде Ростовской области. Срок заключения определили по двум уголовным статьям (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ).
Напомним, ранее жителя Шахт осудили за ложное минирование больницы и отдела полиции.